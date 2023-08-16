Минцифры: Дефицит специалистов в IT-отрасли не исчез в России

В 2022 году количество IT-разработчиков в России увеличилось на 13% и достигло почти 740 тысяч человек. Однако дефицит специалистов в этой области не исчез. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом и кабмином.