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Минцифры: Дефицит специалистов в IT-отрасли не исчез в России

16 августа 2023, 19:10
В 2022 году количество IT-разработчиков в России увеличилось на 13% и достигло почти 740 тысяч человек. Однако дефицит специалистов в этой области не исчез. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом и кабмином.

Шадаев отметил, что IT-отрасль продолжает активно развиваться. В 2022 году объемы продаж российских информационных разработок выросли на 22%. Поэтому Минцифры приняло серьезные меры по подготовке специалистов, организовав различные мероприятия для школьников, студентов и взрослых. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Особое внимание уделено подготовке IT-специалистов в вузах. Количество бюджетных мест для этой области было увеличено. В настоящее время около 350 тысяч будущих специалистов обучаются в вузах в сфере IT. Шадаев заверил, что контрольные цифры приема были увеличены, что позволило добавить около 150 тысяч мест.

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