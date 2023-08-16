Минцифры: Дефицит специалистов в IT-отрасли не исчез в России

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
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Updated Сегодня, 19:14
Шадаев отметил, что IT-отрасль продолжает активно развиваться. В 2022 году объемы продаж российских информационных разработок выросли на 22%. Поэтому Минцифры приняло серьезные меры по подготовке специалистов, организовав различные мероприятия для школьников, студентов и взрослых. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Особое внимание уделено подготовке IT-специалистов в вузах. Количество бюджетных мест для этой области было увеличено. В настоящее время около 350 тысяч будущих специалистов обучаются в вузах в сфере IT. Шадаев заверил, что контрольные цифры приема были увеличены, что позволило добавить около 150 тысяч мест.