Металлургическая отрасль РФ: основные итоги полугодия

В Топ-5 компаний металлургического сектора по выручке в 2021 году входят «Норильский никель» (1 317 млрд рублей), «Новолипецкий металлургический комбинат» (1 191 млрд рублей), ЕВРАЗ (994 млрд рублей), «Магнитогорский металлургический комбинат» (873 млрд рублей) и «Северсталь» (837 млрд рублей). «Норильский никель» является самой крупной компанией не только в металлургической отрасли, но и в цветной металлургии. Компания «УГМК» занимает второе место с выручкой в 279 млрд рублей.