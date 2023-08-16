Металлургическая отрасль РФ: основные итоги полугодия

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
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Updated Сегодня, 18:27
В 2021 году среди 600 крупнейших компаний России было 19 представителей черной металлургии и 17 — цветной металлургии. Эти компании вместе заработали 8,97 трлн рублей выручки и 2,4 трлн рублей чистой прибыли, пишет RuNews24.Ru.
В Топ-5 компаний металлургического сектора по выручке в 2021 году входят «Норильский никель» (1 317 млрд рублей), «Новолипецкий металлургический комбинат» (1 191 млрд рублей), ЕВРАЗ (994 млрд рублей), «Магнитогорский металлургический комбинат» (873 млрд рублей) и «Северсталь» (837 млрд рублей). «Норильский никель» является самой крупной компанией не только в металлургической отрасли, но и в цветной металлургии. Компания «УГМК» занимает второе место с выручкой в 279 млрд рублей.
Металлургия является вторым по значимости экспортером после нефтегазовой промышленности. В 2022 году объем экспорта металлургической продукции составил 51,7 млрд долларов, что составляет 8,7% от общего объема экспорта на 592 млрд долларов.
Металлургическая отрасль вносит около 5% ВВП страны и заняла 658 тысяч человек. От качества ее работы зависят такие отрасли, как машиностроение, добывающая промышленность, транспортный сектор и строительство.
В 2023 году металлургическая отрасль столкнулась с санкциями, включая закрытие европейского рынка для российской стали. Это заставило отечественных производителей искать новые рынки сбыта, что повлекло за собой дополнительные издержки. Ограничения на импорт качественного оборудования также оказали долгосрочное влияние.
Тем не менее, в 2023 году макросектор стабилизировался. Это произошло благодаря увеличению внутреннего спроса (военно-промышленный комплекс, строительство), снижению курса рубля (что увеличило доходы от экспорта) и переброске металлургической продукции на альтернативные рынки.
В результате металлургическое производство в первом полугодии 2023 года выросло на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. Различные виды металлургической продукции также показали положительную динамику, например, серебро (+41,6%), нержавеющая сталь (+27%), титан (+26%) и прочие.
Несмотря на стабилизацию объемов производства, цены на продукцию металлургического сектора снизились на 12%, что привело к уменьшению оборота компаний отрасли на 8,4%.
Важно отметить, что металлургическая отрасль успешно преодолела серьезное воздействие санкций. Ее дальнейшее развитие будет зависеть от ситуации на новых рынках сбыта металлов (Азия, Ближний Восток, Северная Африка) и развития внутреннего рынка. Государство также сыграет определенную роль в поддержке отрасли, что прописано в стратегии развития металлургической промышленности РФ до 2030 года.