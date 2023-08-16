Мэрия пообещала отремонтировать потолок в доме на 3-й Чередовой после обрушения

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В ходе осмотра выяснилось, что несущие конструкции дома не разрушены. Также отмечается, что в квартире, где рухнул потолок, уже давно никто не живет. Именно поэтому в помещение не получилось попасть оперативно.
Сейчас эксперты оценивают ущерб после обрушения и решают вопрос о проведении дальнейших работ. Ситуация поставлена на контроль, рассказали в пресс-центре городской администрации.
Сообщается, что сейчас проводятся поиски организации для управления домом. Постройка не признана аварийной и не подлежит сносу, так как никто из жильцов не обращался в межведомственную комиссию с соответствующей просьбой.
Напомним, что ранее на происшествие обратила внимание прокуратура Ленинского округа. Дом 1950-го года постройки проверят на соблюдение органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.