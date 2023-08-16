Курортный сбор: сколько будут доплачивать россияне за перемещение по стране

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:35
Владимир Путин поручил правительству дать регионам право устанавливать курортный сбор. О том, сколько россияне будут вынуждены доплачивать государству за перемещение по стране попыталось выяснить издание «Новые известия».
В России все чаще применяется сбор дополнительных средств от туристов для развития регионального бюджета. Недавно такая возможность появилась в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов быстро принял решение и установил максимальный тариф на туристический сбор — 100 рублей в день с каждого человека.
Начиная с будущего года, все регионы России смогут воспользоваться такой возможностью. С точки зрения необходимости пополнить дефицитные бюджеты, это логично: россияне просто не имеют других вариантов. Ведь люди не будут отказываться от возможности поехать из-за небольшой суммы денег на каждого члена семьи. Особенно учитывая, что стоимость путешествий по России уже составляет сотни тысяч рублей.
Эксперты это подтверждают: по оценке вице-президента Российского союза туроператоров Юрия Барзыкина, ввод туристического сбора в регионах не повлияет на турпоток. Суровые законы свободного рынка: когда спрос превышает предложение, то с людей можно собирать немалые суммы денег сверх привычных расходов.
Особый потенциал есть у тех регионов, которые увеличивают количество туристов в 2023 году. По данным сервиса по бронированию отелей МТС Travel, люди предпочитают новые места для отдыха, включая Дальний Восток, вместо традиционных курортов, включая Крым. За первые 7 месяцев 2023 года количество туристов в Приморском крае выросло на 44%, на Сахалине — на 32%, в Якутии — на 31%, в Дагестане — на 30%, в Хабаровском крае — на 29%, в Северной Осетии — на 28%, в Калининградской области — на 27%, на Камчатке — на 26%, в Амурской области — на 24%. В целом по стране количество туристов выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди активно открывают для себя новые направления.
Единственное исключение — Чукотка не вошла в список ведущих регионов Дальнего Востока. Причины этого довольно просты: по мнению экспертов, в данном регионе наблюдается острая нехватка авиаперевозок и гостиничной инфраструктуры. Выезд из Анадыря для туристов оказывается сложной задачей.
В то время, пока многие размышляют и думают о том, как поступить с туристическим сбором, глава Калининградской области Антон Алиханов решил последовать примеру Александра Беглова и принять решение о введении нового сбора в самые короткие сроки. Хотя официального указа от правительства РФ пока нет, министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак уже заявил о своих планах ввести сбор по самому высокому тарифу начиная с следующего года. Тариф будет таким же, как и в Санкт-Петербурге — 100 рублей в день с человека.
В принципе, регион может получить неплохую прибыль. По официальным данным, количество туристов, посетивших область за первое полугодие 2023 года, увеличилось на 15% и к концу года может достичь 2,1 миллиона человек. Если умножить это число на среднее количество дней, которые туристы проводят в Калининграде и его окрестностях (3-5 дней), то получится около 840 миллионов рублей, которые можно использовать на благоустройство городов и курортов.
Однако, на практике, сборы могут оказаться значительно ниже заявленных. Примером такой ситуации может служить Краснодарский край. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, лишь 55% туристов заплатили курортный сбор в 2022 году. Однако, фактические цифры еще более низкие — около 20% от общего числа прибывших в регион туристов.
Прежде всего, существует большое количество граждан, которые имеют право на особые льготы. Владельцам недвижимости в курортной зоне, сотрудникам местных предприятий, инвалидам I и II группы, ликвидаторам аварий на АЭС, малоимущим семьям, студентам до 24 лет, больным туберкулёзом, спортсменам и другим людям дана возможность не платить туристический сбор.
Кроме того, значительная часть туристов выбирает для проживания гостевые дома и съемные квартиры, владельцы которых избегают раскрытия своих финансовых операций перед государством. Таким образом, они остаются вне официального учета.
В конечном итоге Краснодарский край получил только 747 млн рублей при посещении около 17 млн человек в прошлом году. Альтайский край получил 54,7 млн рублей, а Ставропольский край — 294,4 млн рублей. Если в следующем году 20% туристов будет платить сбор в Калининградской области, то регион сможет получить до 170 млн рублей. Несмотря на то, что это не такие большие деньги, эта сумма сравнима со средствами, выделенными из федерального бюджета в размере 204,2 млн рублей для Калининградской области в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Когда у людей нет других вариантов выбора, когда местные курорты фактически не имеют конкурентов, местные власти могут без страха устанавливать высокие тарифы и сборы — все будут платить. При этом, результат будет зависеть от действий администрации. Сейчас регионам предоставлен дополнительный стимул, чтобы наказать владельцев арендных квартир и гостевых домов, которые работают неофициально.