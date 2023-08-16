Курортный сбор: сколько будут доплачивать россияне за перемещение по стране

Особый потенциал есть у тех регионов, которые увеличивают количество туристов в 2023 году. По данным сервиса по бронированию отелей МТС Travel, люди предпочитают новые места для отдыха, включая Дальний Восток, вместо традиционных курортов, включая Крым. За первые 7 месяцев 2023 года количество туристов в Приморском крае выросло на 44%, на Сахалине — на 32%, в Якутии — на 31%, в Дагестане — на 30%, в Хабаровском крае — на 29%, в Северной Осетии — на 28%, в Калининградской области — на 27%, на Камчатке — на 26%, в Амурской области — на 24%. В целом по стране количество туристов выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди активно открывают для себя новые направления.