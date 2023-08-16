Как правильно использовать «йодную сетку»: советы медика

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Согласно словам доктора, «йодная сетка» может использоваться при отёках, она также помогает людям с дефицитом щитовидной железы, пишет Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что если «йодная сетка» исчезает в течение суток, это указывает на недостаток йода в организме. Это является сигналом для обращения к эндокринологу и применения йодотерапии.
Если изменения в рисунке «йодной сетки» или на тестовой полоске видны в течение суток, то необходимо обратиться к специалисту на анализ крови для определения дефицита йода. От результатов анализа зависит подбор необходимой дозировки.