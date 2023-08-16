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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Как правильно использовать «йодную сетку»: советы медика

16 августа 2023, 15:47
Врач-реабилитолог Валерий Васильев рассказал, в каких случаях «йодная сетка» может быть полезной.

Согласно словам доктора, «йодная сетка» может использоваться при отёках, она также помогает людям с дефицитом щитовидной железы, пишет Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что если «йодная сетка» исчезает в течение суток, это указывает на недостаток йода в организме. Это является сигналом для обращения к эндокринологу и применения йодотерапии.

Если изменения в рисунке «йодной сетки» или на тестовой полоске видны в течение суток, то необходимо обратиться к специалисту на анализ крови для определения дефицита йода. От результатов анализа зависит подбор необходимой дозировки.

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