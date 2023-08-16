Как Блиновская может восстановить свою репутацию и заработать после скандала

Липкина уверена, что блогер может взять пример со знаменитого предпринимателя Джордана Белфорта, который после отбывания тюремного срока за мошенничество стал успешным мотивационным оратором. Важно отметить, что скандал связан с бизнес-аспектами работы Блиновской, а не с качеством и полезностью ее продуктов. Хотя будут разоблачения по поводу ее тренингов, это не помешает ей зарабатывать, приводит слова эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».