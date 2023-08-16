Как Блиновская может восстановить свою репутацию и заработать после скандала

Posted Вчера, 13:00
Published Вчера, 13:00
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Липкина уверена, что блогер может взять пример со знаменитого предпринимателя Джордана Белфорта, который после отбывания тюремного срока за мошенничество стал успешным мотивационным оратором. Важно отметить, что скандал связан с бизнес-аспектами работы Блиновской, а не с качеством и полезностью ее продуктов. Хотя будут разоблачения по поводу ее тренингов, это не помешает ей зарабатывать, приводит слова эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Липкина напоминает, что проблемы с репутацией были у других крупных брендов и известных личностей, даже больше, чем у Белфорта и Блиновской. Например, бренды Hugo Boss и Volkswagen продолжают успешно работать, несмотря на связь с нацистским режимом в прошлом.
Психолог также раскрывает, как Блиновская может построить свой новый имидж после утихомиривания ситуации вокруг долгов и судебных тяжб. Она предлагает стратегию, которая включает искреннее раскаяние перед аудиторией, возможно, активное участие в благотворительных проектах и создание «человеческого» образа. Это поможет вернуть часть ее фанатов. Также можно ожидать серию интервью или даже сериал, подобный случаю с аферисткой Анной Делви.