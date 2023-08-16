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Как Блиновская может восстановить свою репутацию и заработать после скандала

16 августа 2023, 13:00
Громкое разбирательство с известной блогершей Еленой Блиновской продолжает набирать обороты. Инфлюенсер потеряла миллиарды рублей и запятнала свою репутация. Однако психолог Анна Липкина считает, что эти проблемы не помешают Блиновской восстановиться и продолжить свою деятельность.

Липкина уверена, что блогер может взять пример со знаменитого предпринимателя Джордана Белфорта, который после отбывания тюремного срока за мошенничество стал успешным мотивационным оратором. Важно отметить, что скандал связан с бизнес-аспектами работы Блиновской, а не с качеством и полезностью ее продуктов. Хотя будут разоблачения по поводу ее тренингов, это не помешает ей зарабатывать, приводит слова эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Липкина напоминает, что проблемы с репутацией были у других крупных брендов и известных личностей, даже больше, чем у Белфорта и Блиновской. Например, бренды Hugo Boss и Volkswagen продолжают успешно работать, несмотря на связь с нацистским режимом в прошлом.

Психолог также раскрывает, как Блиновская может построить свой новый имидж после утихомиривания ситуации вокруг долгов и судебных тяжб. Она предлагает стратегию, которая включает искреннее раскаяние перед аудиторией, возможно, активное участие в благотворительных проектах и создание «человеческого» образа. Это поможет вернуть часть ее фанатов. Также можно ожидать серию интервью или даже сериал, подобный случаю с аферисткой Анной Делви.

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