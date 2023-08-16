Хоценко и Турчак обсудили вопросы строительства и газификации в Омской области

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Сегодня, 16 августа, в Омске прошла встреча врио губернатора региона Виталия Хоценко и секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Обсуждались вопросы строительства и газификации в Омской области.
Программа социальной газификации имеет особое значение для «Единой России». Два года назад президент поручил реализовать инициативу партии о бесплатном проведении газа до границы земельных участков.
«Наш магистральный проект — большая газификация и реализация президентской программы социальной догазификации», — отметил Андрей Турчак.
Виталий Хоценко рассказал, как в регионе проходит догазификация.
«По догазификации у нас 29 льготных категорий, которым мы предоставляем компенсацию до 130 тыс. рублей — за пределами города и 212 тыс.рублей — в городской черте. У нас планы — более 6 тысяч домовладений догазифицировать, — добавил Виталий Хоценко.
На особом контроле федеральных органов власти находятся вопросы реализации нацпроектов, включая строительство школ и детских садов.
«Динамика набрана в том, что касается строительства и ремонта школ и детских садов, работа над ошибками правительством Омской области ведется. Уверен, что к началу нового учебного года плановые объекты будут введены, а на строящуюся на Космическом проспекте школу — инженерно-технический лицей в январе 2024 года получим лицензию», — отметил Андрей Турчак.
Виталий Хоценко также рассказал о строительстве школы в микрорайоне «Серебряный берег». Врио главы региона выразил уверенность, что объект будет сдан в срок.