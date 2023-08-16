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Published Сегодня, 19:24

Modified Сегодня, 19:29

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Германия не будет увеличивать военные расходы по плану НАТО

16 августа 2023, 19:24
Согласно информации от источника в кабинете министров Германии, правительство страны решило исключить пункт о повышении военных расходов на 2% в проекте бюджета на 2024 год. Это обязательство было установлено для всех стран НАТО с целью поэтапного увеличения расходов на оборону.

Однако Германия, подобно другим европейским странам, не выполняла это требование, приходилось полагаться на дополнительное финансирование со стороны США. Такое положение дел вызывало недовольство Дональда Трампа, который даже грозился выйти из альянса. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Reuters.

Предполагается, что пункт о повышении военных расходов был удален из проекта закона только перед его отправкой на рассмотрение в парламент. Однако канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении 27 февраля 2022 года обещал, что страна будет увеличивать расходы на оборону более чем на 2% от внутреннего валового продукта и будет продолжать такую политику и в будущем.

На данный момент Германия все еще располагает специальным фондом в размере 100 миллиардов евро, которые позволяют ей модернизировать свою армию в соответствии с требованиями альянса. Однако что произойдет, когда эти средства исчерпаются, остается неизвестным.

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