Германия не будет увеличивать военные расходы по плану НАТО

Предполагается, что пункт о повышении военных расходов был удален из проекта закона только перед его отправкой на рассмотрение в парламент. Однако канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении 27 февраля 2022 года обещал, что страна будет увеличивать расходы на оборону более чем на 2% от внутреннего валового продукта и будет продолжать такую политику и в будущем.