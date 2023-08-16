Германия не будет увеличивать военные расходы по плану НАТО

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Однако Германия, подобно другим европейским странам, не выполняла это требование, приходилось полагаться на дополнительное финансирование со стороны США. Такое положение дел вызывало недовольство Дональда Трампа, который даже грозился выйти из альянса. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Reuters.
Предполагается, что пункт о повышении военных расходов был удален из проекта закона только перед его отправкой на рассмотрение в парламент. Однако канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении 27 февраля 2022 года обещал, что страна будет увеличивать расходы на оборону более чем на 2% от внутреннего валового продукта и будет продолжать такую политику и в будущем.
На данный момент Германия все еще располагает специальным фондом в размере 100 миллиардов евро, которые позволяют ей модернизировать свою армию в соответствии с требованиями альянса. Однако что произойдет, когда эти средства исчерпаются, остается неизвестным.