Эксперты высказываются против сокращения рабочей недели

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Ранее такие идеи уже высказывались депутатами, которые предлагали ввести четырехдневную рабочую неделю, пишет Pravda.Ru.
Оксана Дмитриева, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, выразила сомнения в отношении этой идеи. По ее мнению, в данный момент это не является приоритетной задачей. Она указала на другие более актуальные проблемы, такие как индексация пенсий работающих пенсионеров, охрана труда и выплаты зарплаты «в конверте». Дмитриева отметила, что некоторые отрасли страдают от нехватки кадров, и если бы был кризис, тогда можно было рассматривать сокращение рабочего времени.
Олег Косырев, директор Клинского института охраны и условий труда, поддержал мнение Оксаны Дмитриевой. Он считает, что сокращение рабочего времени необходимо только для определенных категорий работников, которые занимаются тяжелым или сложным трудом. Косырев сказал, что повсеместное сокращение рабочей недели нанесет вред и самим работникам (они будут получать меньше заработной платы), и российской экономике в целом. Он отметил, что уже существуют сокращенные рабочие недели для некоторых профессий, и нет необходимости в их распространении на все отрасли.