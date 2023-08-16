Эксперты высказываются против сокращения рабочей недели

Олег Косырев, директор Клинского института охраны и условий труда, поддержал мнение Оксаны Дмитриевой. Он считает, что сокращение рабочего времени необходимо только для определенных категорий работников, которые занимаются тяжелым или сложным трудом. Косырев сказал, что повсеместное сокращение рабочей недели нанесет вред и самим работникам (они будут получать меньше заработной платы), и российской экономике в целом. Он отметил, что уже существуют сокращенные рабочие недели для некоторых профессий, и нет необходимости в их распространении на все отрасли.