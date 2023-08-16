Эксперты прогнозируют подорожание новостроек после повышения ключевой ставки ЦБ

Крылов также полагает, что действующие сейчас скидки скорее всего прекратятся. Большие скидки в размере 12% или 15% уже не будут предлагаться. Возможно, застройщики поднимут цены и затем будут делать скидки от этой цены. Опять же, это будет зависеть от политики каждого застройщика.