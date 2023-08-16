Эксперты прогнозируют подорожание новостроек после повышения ключевой ставки ЦБ

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Он объяснил, что сейчас ключевая ставка составляет 12% и это повышение вызывает много вопросов. На его взгляд, вторичный рынок жилья может оказаться серьезно пострадавшим от этого решения. В то же время государственная поддержка останется без изменений, но застройщики, естественно, воспользуются новой ситуацией, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Крылов считает, что из-за значительного удорожания кредитов на готовое жилье, люди будут предпочитать покупать новостройки, где действует льготная ипотека по ставке 8%. К этому добавляется активный осенний сезон, что также может повлиять на рынок.
Он предполагает, что застройщики начнут поднимать цены на квартиры и уберут акционные предложения и субсидии относительно государственной поддержки. Раньше они могли предлагать снижение ставки до 7%, теперь же они, вероятно, будут включать большие наценки на квартиры по таким программам. Однако конкретное решение будет зависеть от каждого застройщика отдельно.
Крылов также полагает, что действующие сейчас скидки скорее всего прекратятся. Большие скидки в размере 12% или 15% уже не будут предлагаться. Возможно, застройщики поднимут цены и затем будут делать скидки от этой цены. Опять же, это будет зависеть от политики каждого застройщика.