Эксперт рассказала об основных правилах тайм-менеджмента

«Необходимо избегать крайностей. Стараться не допускать бездумного потока дел и освободиться от жесткого контроля. Необходимо мастерски маневрировать между этими двумя состояниями. Регулярно проверять свои цели и намерения. Просто задавайте себе вопрос: „Зачем?“. А также задайте себе вопросы: „Я делаю то, что хочу/могу или то, что должен? Кому и зачем я передаю этот долг?“, — говорит эксперт по брендингу.