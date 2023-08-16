Эксперт рассказала об основных правилах тайм-менеджмента

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Перед началом планирования своих целей, специалист рекомендует задать себе несколько важных вопросов: вы контролируете свою жизнь или она контролирует вас? Вы делаете то, что приводит вас к желаемым результатам или просто решаете проблемы, стоящие перед вами?
Важно разделить задачи на обязательные, которые требуют немедленного выполнения, и те, которые можно отложить на потом.
Например, если вы готовитесь к длительной поездке, приоритетными задачами будут планирование маршрута, заправка автомобиля и зарядка гаджетов. Они являются приоритетными, поскольку без них достичь желаемого результата будет невозможно. Напротив, выбор музыкального плейлиста для поездки будет задачей второстепенной.
В интервью ИА RuNews24.ru Резванова утверждает, что в планировании, как и во всем остальном, важно сохранять баланс.
«Необходимо избегать крайностей. Стараться не допускать бездумного потока дел и освободиться от жесткого контроля. Необходимо мастерски маневрировать между этими двумя состояниями. Регулярно проверять свои цели и намерения. Просто задавайте себе вопрос: „Зачем?“. А также задайте себе вопросы: „Я делаю то, что хочу/могу или то, что должен? Кому и зачем я передаю этот долг?“, — говорит эксперт по брендингу.
Резванова также добавляет, что еще один важный вопрос для планирования — это «польза. Я советую спланировать каждый день приятное дело для себя, а затем уже заниматься всем остальным», — отмечает консультант. Она также предлагает распределять свои дела в соответствии с индивидуальными ритмами.
«Например, дела, требующие спокойной сосредоточенности, лучше выполнять рано утром, а творческие или креативные задачи — в конце недели или на выходных», — говорит Резванова.
Как научить себя планировать свое время? По мнению специалиста, в этом вопросе важно найти подходящий для себя метод. Например, можно записывать свои дела в календарь с напоминаниями. Можно использовать ежедневник и отмечать в нем выполненные задачи.
«Момент отметки выполнения дел приносит ощущение радости, как и достижение цели», — говорит Резванова.
Кроме того, эксперт советует найти «личного помощника. Можно найти человека, который также стремится научиться планированию, и общаться с ним регулярно. Это поможет сохранить мотивацию и не бросить начатое», — рекомендует консультант по брендингу.
Важно также установить приоритеты при планировании. Осознавать, что или кто занимает первое место в вашей жизни. Универсальный секрет производительности заключается в любить то, что вы делаете всем сердцем и душой, тогда и планирование будет проходить легко.