Эксперт рассказала, как справиться с несоответствием желаемому образу

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
В интервью ИА RuNews24.Ru она отметила, что множество публикаций в социальных сетях используются для продажи. Они создают красивые образы и эмоции, которые вызывают у большинства людей желание также иметь все это. Но нужно помнить, что это всего лишь элемент маркетинга и часто не отражает реальность. Контент, который вызывает у вас негативные эмоции, должен быть воспринят как просто часть этой стратегии.
То же самое происходит и с идеей «продуктивности». Социальные сети показывают образы, которые кажутся недостижимыми, и это может вызвать чувство неполноценности. Многие люди сравнивают себя с блогерами и задаются вопросом, почему они не могут также добиться успеха. Но стоит помнить, что стремление к постоянной продуктивности может привести к выгоранию и проблемам со здоровьем. Лень иногда нужна для того, чтобы отдохнуть.
Смокотина рекомендует пересмотреть свои желания и задачи и поставить перед собой цель, которая будет вдохновлять и мотивировать. Она также подчеркнула, что каждый определяет свою норму и свои цели.
Она также отметила, что не только социальные сети, но и наше окружение может вызывать чувство неполноценности. Родственники и коллеги могут делать сравнения, которые могут быть обидными. В таких случаях важно устанавливать личные границы и не сравнивать себя с другими.
Смокотина сказала, что невозможно полностью не обращать внимание на других людей, потому что мы социальные существа и всегда будем сравнивать себя с окружающими. Однако, она подчеркнула, что важно фокусироваться на себе и своих достижениях, а не на других. Она также советует ставить реалистичные цели, которые будут вдохновлять и мотивировать, и разбивать их на подзадачи.
В конце концов, главное — быть собой и стремиться только к тому, что действительно важно для вас.