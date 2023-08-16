Эксперт рассказала, как справиться с несоответствием желаемому образу

Смокотина сказала, что невозможно полностью не обращать внимание на других людей, потому что мы социальные существа и всегда будем сравнивать себя с окружающими. Однако, она подчеркнула, что важно фокусироваться на себе и своих достижениях, а не на других. Она также советует ставить реалистичные цели, которые будут вдохновлять и мотивировать, и разбивать их на подзадачи.