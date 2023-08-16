Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Она уточняет, что такой эффект наблюдается только при употреблении черного кофе без добавления молока, сахара и других подсластителей. Оказывается, в чистом кофе содержатся полифенолы — антиоксиданты, которые помогают бороться с бактериями и предотвращают появление кариеса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, стоит помнить, что если вы пьете кофе с добавлением сладких сиропов, то не сможете избежать проблем с зубами. Кроме того, чрезмерное употребление кофе может повлиять на качество эмали зубов. Некоторые эксперты даже рекомендуют капперам (дегустаторам кофе) ставить коронки или виниры на зубы, чтобы предотвратить повреждение верхнего слоя зубов из-за кислотности кофе.
Однако, для тех, кто пьет кофе не слишком часто, нет особой причины для беспокойства. Чтобы ощутить негативные последствия от кофейных кислот, придется употреблять этот напиток в огромных количествах. Для сравнения, капперы пьют до 300-400 чашек кофе в день, тогда как обычный человек выпивает такое же количество кофе в год.