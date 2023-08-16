Эксперт: черный кофе может защитить зубы от кариеса

Однако, для тех, кто пьет кофе не слишком часто, нет особой причины для беспокойства. Чтобы ощутить негативные последствия от кофейных кислот, придется употреблять этот напиток в огромных количествах. Для сравнения, капперы пьют до 300-400 чашек кофе в день, тогда как обычный человек выпивает такое же количество кофе в год.