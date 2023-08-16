Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске

Напомним, что с осени 2021 года ей нельзя выходить из дома, встречаться и общаться со свидетелями, потерпевшими, экспертами и другими людьми, которые участвуют в судебном процессе. Кроме того, она не имеет доступа к средствам связи и интернету, а также к почтовым отправлениям и корреспонденции.