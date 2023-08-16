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иллюстрация

Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске

16 августа 2023, 06:41
Фото: Город55
иллюстрация
Ее уголовное дело в скором времени рассмотрит суд.

В прокуратуре Омской области рассказали об утверждении обвинительного заключения экс-директору регионального фонда капремонта Марине Степановой. Ее обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 года, Степанова бездействовала, зная, что в пятиэтажке № 53 по улице 20 Партсъезда нужно сделать капитальный ремонт. За это время она не организовала соответствующие работы и не позаботилась о создании безопасных условий проживания омичей в доме.

Из-за этого 12 августа 2022 года в здании произошло серьезное обрушение. Рухнула торцевая стена со стороны, где находились ванные комнаты и туалеты. По предварительным данным, никто не пострадал.

Степанова не признала вину в случившемся. В скором времени ее уголовное дело рассмотрит Советский райсуд. Экс-главе фонда капремонта грозит до десяти лет заключения. Также Степанова проходит по делу за два коммерческих подкупа в период работы в фонде и в получении взятки в должности замминистра энергетики области.

Есть информация, что в качестве подкупа она получила соболиную шубу стоимостью больше 750 тыс рублей. За различные подарки и предоставление услуг глава фонда капремонта предоставляла дарителям выгодные контракты на ремонт домов. В уголовном деле значится взятка на общую сумму больше семи млн рублей, которые, как считают следователи, Степанова получила в должности замминистра энергетики и ЖКК Омской области.

Напомним, что с осени 2021 года ей нельзя выходить из дома, встречаться и общаться со свидетелями, потерпевшими, экспертами и другими людьми, которые участвуют в судебном процессе. Кроме того, она не имеет доступа к средствам связи и интернету, а также к почтовым отправлениям и корреспонденции.

Без записи. Экс-главе омского фонда капремонта запретили попадать в СМИ
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Экс-глава омского фонда капремонта Степанова брала взятки соболиными шубами
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#Алина Ясинская#Прокуратура Омской области#Новости#Омск#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Злоупотребление должностными полномочиями#Подкуп#Взятка#Фонд капремонта#Марина Степанова
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