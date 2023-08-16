Деловая игра от «БАС» стимулирует развитие отрасли БПЛА в регионах

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
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Updated Сегодня, 11:36
Главная тема на прошедшем в августе в Новосибирске интенсиве — продвижение проектов, определяющих направление беспилотных авиационных систем. Ранее президент РФ дал поручение развивать в стране БПЛА, пишет atas.info.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что на реализацию программы в 2024 году будет направлено 48 миллиардов рублей. В 2025 году эта сумма вырастет до 117 миллиардов, в 2026 году — до 148 миллиардов рублей. По его словам, гражданский госзаказ на беспилотники будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Андрей Белоусов сообщил, что около 70 предприятий в России уже производят беспилотные системы, из них 20 — крупные. ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки продукции и работать с операторами.
На форуме выступил спецпредставитель главы государства по вопросам цифрового развития, гендиректор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков. Он отметил, что переход к оснащенным искусственным интеллектом дронам обеспечит ежегодный рост в четыре — восемь раз этого рынка в России.
Одним из самых ярких событий «Архипелага-2023» стала деловая игра «Масштабирование применения БАС в регионах». Ее представил первый российский оператор беспилотников — ООО «БАС».
Как рассказал глава компании Алексей Варятченко, игра была разработана с целью показать представителям регионов, что существует намного больше сценариев применения гражданских дронов, чем они себе представляют.
«Наша игра — это, по сути, справочник сценариев по экономически эффективному использованию беспилотников. Смысл игры — донести эти сценарии до регионов в доступной, игровой форме», — заявил он.
В начале игры участникам предлагалось отработать навыки участия в госзакупках и выбрать беспилотник в соответствии с особенностями выполнения задач в разных секторах экономики (мониторинг, грузоперевозки, сельское хозяйство, профобразование и переподготовка, поиск пропавших). Далее игроки должны были разработать концепции региональных программ развития беспилотной авиации.
Как отметил Алексей Варятченко, игра дала толчок для развития беспилотной авиации в регионах. Проведение и результаты игры подробно освещались в телеграм-канале.
В игре участвовали 400 человек из 50 регионов. Призовые места заняли команды Республики Саха (Якутия), Санкт-Петербурга и Псковской области. Гран-при вручен команде Республики Башкортостан.
Специалисты отметили, что игра стала начальным этапом внедрения беспилотной авиации в регионах. Чуть позже появится федеральный рейтинг региональных программ, составленный на основе показателей эффективности разработанных участниками концепций. А проекты, которые команды защитили в процессе игры, во многих регионах уже стали руководством к действию.