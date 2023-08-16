Деловая игра от «БАС» стимулирует развитие отрасли БПЛА в регионах

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что на реализацию программы в 2024 году будет направлено 48 миллиардов рублей. В 2025 году эта сумма вырастет до 117 миллиардов, в 2026 году — до 148 миллиардов рублей. По его словам, гражданский госзаказ на беспилотники будет консолидироваться «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Андрей Белоусов сообщил, что около 70 предприятий в России уже производят беспилотные системы, из них 20 — крупные. ГТЛК будет работать с производителями, формировать линейки продукции и работать с операторами.