Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Издание Коммерсант, ссылаясь на Bloomberg, пишет, что Чарльз Макгонигал завершил свою службу в 2018 году. Ранее он занимал должность главы отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке. В 2021 году он выполнял определенные задачи для Олега Дерипаски. Одной из этих задач было проведение расследования в отношении конкурирующего бизнесмена.
Согласно данным Reuters, этим конкурирующим бизнесменом был Владимир Потанин. Макгонигалу была поручена «частная разведка» с целью включения Потанина в санкционный список США. За свою работу по этому вопросу бывший агент ФБР получил гонорар в размере 17,5 тысячи долларов, которые были переведены из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси.
Макгонигал также предпринимал усилия для снятия санкций с Олега Дерипаски, которые были наложены на него США в 2018 году. Дерипаска считал эти санкции незаконными и обратился в американский суд с иском против Министерства финансов США. Он оценил ущерб от санкций в размере 7,5 миллиарда долларов. В ответ Министерство финансов раскрыло часть материалов, послуживших основанием для санкций. Дерипаска эту информацию назвал ложной.
По данным Bloomberg, Макгонигал сообщил, что Дерипаска переводил средства с банковского счета в российском АО «Газпромбанк» через кипрский банк на счет в Нью-Джерси, а затем перечислял их Макгонигалу.
Во время расследования также стало известно о связях Олега Дерипаски с американскими выборами. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы выявило связи между Олегом Дерипаской и Полом Манафортом, бывшим председателем предвыборного штаба Дональда Трампа.
Приговор по делу бывшего агента ФБР ожидается 14 декабря. Суд также рассмотрит другие обвинения в адрес Чарльза Макгонигала, такие как дача ложных показаний и подделка официальных документов. Согласно законам США, он может быть приговорен к лишению свободы на срок до 5 лет.
Также возможны юридические последствия для самого Олега Дерипаски в России. Обвинение в преступлении по статье 284.2 «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» может повлечь за собой штраф или лишение свободы до 3 лет, а в некоторых случаях и то, и другое.