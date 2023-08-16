Бывший агент ФБР помогал включить конкурента Дерипаски в санкционный список США

Также возможны юридические последствия для самого Олега Дерипаски в России. Обвинение в преступлении по статье 284.2 «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц» может повлечь за собой штраф или лишение свободы до 3 лет, а в некоторых случаях и то, и другое.