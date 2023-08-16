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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

Аналитики назвали товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

16 августа 2023, 09:48
Специалист в области туризма Николай Мельник рассказал о том, как изменение курса рубля повлияет на стоимость авиабилетов, пишет Pravda.Ru.

В России предполагается, что из-за увеличения стоимости доллара будут подорожать жилье, авиаперелеты и другие услуги и товары.

Ранее эксперты Высшей школы экономики назвали продукты и товары, которые удорожают из-за ослабления рубля.

Мельник пояснил, что цены на билеты на международные рейсы начнут расти уже в ближайшем будущем.

«Большинство агрегаторов использует международную систему, которая пересчитывает все текущие цены по средам», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Мельник отметил, что у россиян есть небольшой промежуток времени, чтобы приобрести билет по предыдущей цене.

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