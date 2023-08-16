Аналитики назвали товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В России предполагается, что из-за увеличения стоимости доллара будут подорожать жилье, авиаперелеты и другие услуги и товары.
Ранее эксперты Высшей школы экономики назвали продукты и товары, которые удорожают из-за ослабления рубля.
Мельник пояснил, что цены на билеты на международные рейсы начнут расти уже в ближайшем будущем.
«Большинство агрегаторов использует международную систему, которая пересчитывает все текущие цены по средам», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».
Мельник отметил, что у россиян есть небольшой промежуток времени, чтобы приобрести билет по предыдущей цене.