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За I полугодие субъекты МСП получили свыше 215 млрд рублей под поручительства РГО

За I полугодие субъекты МСП получили свыше 215 млрд рублей под поручительства РГО

15 августа 2023, 07:23
Фото: piqsels.com
В период с января по июнь текущего года малый и средний бизнес привлек более 215,1 млрд рублей под поручительства, выданные региональными гарантийными организациями (РГО). В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составил лишь 98,7 млрд рублей.

Напомним, что РГО входят в национальную гарантийную систему, ее оператором является Корпорация МСП, пишет ТАСС.

«Поручительство при недостаточности залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов у бизнеса. Количество заемщиков выросло в 2 раза: только за первые 6 месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тысяч предпринимателей, тогда как в 2022-м — 5,8 тысячи», — рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По ее данным, наибольший объем привлеченного под инструменты РГО финансирования по отношению к первому полугодию 2022 года продемонстрировали сферы перевозок и логистики (14 млрд рублей), услуги (30 млрд рублей), производство (44 млрд рублей).

Вместе с тем растет спрос на гарантийные поручительства и в сферах торговли (69,8 млрд рублей), строительства (23 млрд рублей), а также сельского хозяйства (33 млрд рублей). Среди регионов значительный рост выдачи поручительств показали республики Тыва и Хакасия, Воронежская, Псковская Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.

«Механизм предоставления поручительств и гарантий — это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых, — поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет, прежде всего, о „зонтичных“ поручительствах и гарантиях РГО».

Так, в топ-3 регионов-лидеров по объему полученной с участием РГО финансовой поддержки вошли Москва (свыше 33,6 млрд рублей), Свердловская область (15,7 млрд) и Московская область (более 13,3 млрд рублей). В десятку лидеров вошли Санкт-Петербург (почти 10,5 млрд рублей), Новосибирская область (9,6 млрд), Республика Татарстан (более 7,37 млрд), Ростовская и Челябинская области (7,1 млрд и 5,43 млрд соответственно), а также Пермский и Краснодарский края (более чем по 5 млрд рублей в каждом).

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