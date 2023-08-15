За I полугодие субъекты МСП получили свыше 215 млрд рублей под поручительства РГО

«Механизм предоставления поручительств и гарантий — это то, что помогает предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. В том числе это касается и программ льготного кредитования: 1764, ПСК, инвесткредитования (ПСК+1764) и высокотеха под 3% годовых, — поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Малым и средним предприятиям, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для предоставления банкам при кредитовании, доступны инструменты НГС. Речь идет, прежде всего, о „зонтичных“ поручительствах и гарантиях РГО».