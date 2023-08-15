Вице-президент РСТ Барзыкин: юг России — недорогое место для отдыха осенью

Говоря о культурным отдыхе, Барзыкин посоветовал обратить внимание на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Татарстан и Северный Кавказ. Он отметил, что средняя стоимость отдыха там будет составлять 46 тысяч рублей в трехзвездочном отеле с завтраком на 10 дней.