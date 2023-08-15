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Вице-президент РСТ Барзыкин: юг России — недорогое место для отдыха осенью

15 августа 2023, 11:03
Вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что осенью россияне могут недорого отдохнуть на черноморском побережье, в частности, в Крыму.

Как передает NEWS.ru, специалист назвал Крым привлекательным регионом как по ценам, так и по природной красоте и разнообразию пляжей и развлечений.

Говоря о культурным отдыхе, Барзыкин посоветовал обратить внимание на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Татарстан и Северный Кавказ. Он отметил, что средняя стоимость отдыха там будет составлять 46 тысяч рублей в трехзвездочном отеле с завтраком на 10 дней.

Эксперт также отметил, что в бархатный сезон особенно востребованы лечебно-оздоровительные и санаторные курорты.

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