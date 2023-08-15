В России планируют запустить приложение с хорошими новостями

По словам члена Общественной палаты Никиты Анисимова, ссылающегося на социологические исследования, сейчас существует реальный запрос граждан на позитивный контент в интернете. 44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве слишком мало. Анисимов отмечает, что такие тенденции, наблюдающиеся сейчас, открывают широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях.