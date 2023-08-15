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Published Сегодня, 14:09

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В России планируют запустить приложение с хорошими новостями

В России планируют запустить приложение с хорошими новостями

15 августа 2023, 14:09
Фото: piqsels.com
Федеральные ведомства и госкомпании начнут работать над новым приложением с хорошими новостями о жизни России. Воплощение данной инициативы обсудили в Общественной палате.

О такой задумке впервые заговорили в рамках круглого стола Общественной палаты в Якутске. Специалисты отметили важность запуска ресурса с новостями о достижениях РФ. Согласно такой задумке, появление цифровой платформы с позитивными новостями позволит сплотить общество и защитить россиян от недостоверной информации.

По словам члена Общественной палаты Никиты Анисимова, ссылающегося на социологические исследования, сейчас существует реальный запрос граждан на позитивный контент в интернете. 44% респондентов против 32,4% видят в Сети в основном негативные новости. 48,6% опрошенных против 27,5% уверены, что позитивного контента о России в интернет-пространстве слишком мало. Анисимов отмечает, что такие тенденции, наблюдающиеся сейчас, открывают широкий фронт работы для информирования о позитивных событиях.

Благодаря интерактивной интернет-платформе россияне получат возможность изучать новости по своим интересам и делиться ими в социальных сетях. За основу планируется взять уже действующий общественный интернет-проект «Хорошие новости». Глава данного проекта Илья Федоров представил концепцию будущего приложения и подчеркнул, что группа разработчиков намерена усовершенствовать его и запустить совместно с ОП РФ.

Член ОП РФ Ольга Голышенкова выступила с предложением привлечь к участию в работе платформы представителей органов власти, госкомпаний, крупного бизнеса. Кроме того, рассматривается вариант организации системы поощрений для самых активных комментаторов. Так, Голышенкова предлагает устроить для них встречи с интересными людьми или запустить образовательные курсы.

Обсуждение практических механизмов реализации мобильного приложения о достижениях России запланировано на ближайшее время.

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