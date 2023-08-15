В Петербурге 500 иностранцев помещены в спеццентры в ожидании выдворения

Сотрудники правоохранительных органов использовали новый подход для борьбы с незаконными мигрантами. Они изучали и анализировали сообщения и жалобы, которые жители отправляли в полицию через службу 02. Например, жители домов рядом с метро «Улица Дыбенко» высказывали претензии к иностранным таксистам. Беспокойство по поводу шумных проявлений иностранцев также высказывали жители Центрального, Кировского и Московского районов, как сообщает издание «Мойка 78», пишет ФедералПресс.