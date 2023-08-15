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В Петербурге 500 иностранцев помещены в спеццентры в ожидании выдворения

15 августа 2023, 07:20
За пять дней в Петербурге были обнаружены свыше 5,7 тысячи нарушений миграционных законов. В пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти сообщили о возбуждении 300 уголовных дел.

Сотрудники правоохранительных органов использовали новый подход для борьбы с незаконными мигрантами. Они изучали и анализировали сообщения и жалобы, которые жители отправляли в полицию через службу 02. Например, жители домов рядом с метро «Улица Дыбенко» высказывали претензии к иностранным таксистам. Беспокойство по поводу шумных проявлений иностранцев также высказывали жители Центрального, Кировского и Московского районов, как сообщает издание «Мойка 78», пишет ФедералПресс.

Почти 500 иностранцев были помещены в специальные центры ожидания выдворения за пределы Российской Федерации, говорится в официальном сообщении.

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