В Омской области одобрили капремонт двухэтажного здания Калачинского суда

Подготовкой проектной документации для «Управления судебного департамента в Омской области» занималось общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой». В конце 2021 года компания сменила прописку — с Омска на Москву. Владеют «Интерстроем» Валерий Куликов и Александр Иванов. Куликов в компании занимает также должность директора. Отметим, что Валерий Куликов также является учредителем еще одной действующей компании «Интерстрой-Эксперт» и ликвидированных ООО «Учебно-строительный центр биоинформационной медицины лечебной энергии сознания „Эридан“», «Стройвертикаль», «Гиперион».