В Омской области одобрили капремонт двухэтажного здания Калачинского суда

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Городу55 стало известно, что в Омской области собираются капитально ремонтировать здание Калачинского государственного суда. Находится оно по улице Пролетарская, 58. Проект капремонта получил положительное заключение госэкспертизы от «Главного управления государственной экспертизы».
Подготовкой проектной документации для «Управления судебного департамента в Омской области» занималось общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой». В конце 2021 года компания сменила прописку — с Омска на Москву. Владеют «Интерстроем» Валерий Куликов и Александр Иванов. Куликов в компании занимает также должность директора. Отметим, что Валерий Куликов также является учредителем еще одной действующей компании «Интерстрой-Эксперт» и ликвидированных ООО «Учебно-строительный центр биоинформационной медицины лечебной энергии сознания „Эридан“», «Стройвертикаль», «Гиперион».
Зарегистрированный в Москве «Интерстрой» ранее занимался подготовкой проекта ремонта аварийного здания «Музея городского быта» на улице Театральная, проекта реконструкции одного из помещений в бывшей гостинице «Россия» и обновлением доходного дома Печокас на Орджоникидзе.