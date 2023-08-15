В Омской области нашли 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением в сердце

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Муромцевском районе Омской области силовики выясняют все нюансы гибели 61-летнего мужчины, тело которого с огнестрельным ранением в сердце нашли в одном из частных домов в рабочем поселке Муромцево.
«В понедельник 14 августа, около 09:20 поступило сообщение, что в своем доме нашли мужчину с огнестрельным ранением», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас тело погибшего направлено в морг для вскрытия. Известно, что погибший официально нигде не работал и не имел проблем с законом. Ведется дальнейшая проверка.