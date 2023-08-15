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По факту случившегося проводится проверка

В Омской области нашли 61-летнего мужчину с огнестрельным ранением в сердце

15 августа 2023, 09:46
Фото: 1MI
По факту случившегося проводится проверка

В Омской области в частном доме нашли пенсионера с огнестрельным ранением

Сейчас все нюансы этой гибели выясняют силовики.

В Муромцевском районе Омской области силовики выясняют все нюансы гибели 61-летнего мужчины, тело которого с огнестрельным ранением в сердце нашли в одном из частных домов в рабочем поселке Муромцево.

«В понедельник 14 августа, около 09:20 поступило сообщение, что в своем доме нашли мужчину с огнестрельным ранением», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас тело погибшего направлено в морг для вскрытия. Известно, что погибший официально нигде не работал и не имел проблем с законом. Ведется дальнейшая проверка.

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#Смерть#Криминал#Огнестрельное ранение#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Муромцево#Василий Попов
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