В Омской области ищут подрядчика для ремонта деревянного моста через Ошу

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Омской области ищут подрядчика для ремонта автодорожного деревянного моста через Ошу в селе Таскатлы Колосовского района. Заявки принимаются до 24 августа. Начальная, она же максимальная, цена контракта составляет 5 023 370,78 рублей. Как отмечается в документах, выплата аванса подрядчику не предусмотрена.
Работы необходимо будет выполнить в течение 45 дня после заключения договора.
Осенью прошлого года жители села Таскатлы пожаловались на аварийное состояние моста. Деревянное покрытие пришло в негодность. Мост соединяет село Таскатлы с другими объектами цивилизации. В конце ноября 2022 года мост подлатали. На эти цели из местного бюджета выделили 200 тысяч рублей, однако местные жители остались недовольны результатами ремонта.