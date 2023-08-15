В Омской области ищут подрядчика для ремонта деревянного моста через Ошу

Осенью прошлого года жители села Таскатлы пожаловались на аварийное состояние моста. Деревянное покрытие пришло в негодность. Мост соединяет село Таскатлы с другими объектами цивилизации. В конце ноября 2022 года мост подлатали. На эти цели из местного бюджета выделили 200 тысяч рублей, однако местные жители остались недовольны результатами ремонта.