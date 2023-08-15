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В Омской области ищут подрядчика для ремонта деревянного моста через Ошу

15 августа 2023, 11:39
Фото: 1MI
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Начальная стоимость контракта составляет чуть более 5 млн рублей.

В Омской области ищут подрядчика для ремонта автодорожного деревянного моста через Ошу в селе Таскатлы Колосовского района. Заявки принимаются до 24 августа. Начальная, она же максимальная, цена контракта составляет 5 023 370,78 рублей. Как отмечается в документах, выплата аванса подрядчику не предусмотрена.

Работы необходимо будет выполнить в течение 45 дня после заключения договора.

Осенью прошлого года жители села Таскатлы пожаловались на аварийное состояние моста. Деревянное покрытие пришло в негодность. Мост соединяет село Таскатлы с другими объектами цивилизации. В конце ноября 2022 года мост подлатали. На эти цели из местного бюджета выделили 200 тысяч рублей, однако местные жители остались недовольны результатами ремонта.

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#Евгений Игишев#Мост#Ремонт#Ремонт дорог#Контракт#Дороги#Общество#Омск#Омская область
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