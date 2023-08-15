В Омском районе появится первый в Сибири выставочный комплекс для сельхозтехники

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Под Омском ведется строительство первого в Сибири современного выставочного комплекса салонного типа для сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава пригородного района Геннадий Долматов.
По его словам, работы пройдут в три этапа. В этом году будут возведены 2000 кв. метров площади, строительство второй и третьей очередей по 1500 кв. метров каждая запланированы на 2024 год.
Выставочный комплекс возводится на частные инвестиции, которые оцениваются в 250 млн рублей. Проект принадлежит ООО «Сибирская база». Компания занимается продажей сельхозтехники, запчастей к ней и других товаров.
Также во время поездки Геннадий Долматов встретился с главой Магистрального сельского поселения Владимиром Фастом и его заместителями и обсудил ряд текущих проблем. В частности, речь зашла о строительстве водопровода. Сейчас районной администрации совместно с «Омскоблводопроводом» и местными жителями предстоит определить количество улиц и домовладений, нуждающихся в подключении, проанализировать технические возможности строительства, рассмотреть варианты муниципального и частного партнерства. Устройство и подключение водопровода выполнят на средства из регионального и федерального бюджета.
Кроме того, этой осенью будет введена в эксплуатацию газораспределительная станция №29 и начнется подключение домов в Магистральном и Ребровке. В деревне Зеленое поле после завершения строительства трассы начнет действовать программа догазификации.
Еще глава Омского района встретился с местными жителями и напомнил о программе инициативного бюджетирования.
«У Магистрального есть большие возможности — сегодня мы сами убедились, что здесь проживают неравнодушные, активные граждане, которые готовы многое сделать для родного поселения. Вы сами лучше знаете, какие проекты должны быть реализованы на вашей территории. Ограничения по количеству заявок нет. Всего может быть реализовано до трех проектов от поселения, на один проект можно потратить до 3 млн рублей. Из областного бюджета на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования выделено полмиллиарда рублей, так что пользуйтесь возможностью!» — подчеркнул Геннадий Долматов.
Сейчас в Магистральном поселении в рамках программы ведется работа над проектом спортивно-игровой площадки. Заявки по новым проектам будут рассматриваться в октябре.