В Омском районе появится первый в Сибири выставочный комплекс для сельхозтехники

Также во время поездки Геннадий Долматов встретился с главой Магистрального сельского поселения Владимиром Фастом и его заместителями и обсудил ряд текущих проблем. В частности, речь зашла о строительстве водопровода. Сейчас районной администрации совместно с «Омскоблводопроводом» и местными жителями предстоит определить количество улиц и домовладений, нуждающихся в подключении, проанализировать технические возможности строительства, рассмотреть варианты муниципального и частного партнерства. Устройство и подключение водопровода выполнят на средства из регионального и федерального бюджета.