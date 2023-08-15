В МЧС опровергли наличие дыма над руинами на месте пожара в Махачкале

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что пожарных вызвали из-за угрозы повторной детонации. Однако в пресс-службе республиканского ведомства подчеркнули, что эта информация является недостоверной, пишет 360tv.ru.
Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел в понедельник, 14 августа. Перед этим на территории автомобильного сервиса начался пожар. В результате происшествия погибло 35 человек, включая двоих детей.