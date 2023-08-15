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В Концертом зале прошла церемония чествования работников сферы торговли

В Концертом зале прошла церемония чествования работников сферы торговли

15 августа 2023, 13:50
Фото: Правительство Омской области
Помимо награждения, там прошло торжество, посвященное 30-летию Союза организаций торговли Омской области.

На церемонию были приглашены ветераны торговой отросли, работники строительных предприятий, представители власти и общественники. К присутствующим обратился Глава региона Виталий Хоценко.

«В сфере торговли и общественного питания в Омской области трудятся более 150 тысяч человек. На долю этого важного сектора приходится более трети от общего оборота всех отраслей экономики, более 20% объемов налоговых поступлений в областной бюджет. Это результат вашей работы на благо региона», — подчеркнул врио губернатора.

Хоценко также отметил важную деятельность Союза организации торговли, который в этом году отмечает свое 30-летие. Лидер этой организации Борис Сватков был торжественно награжден знаком отличия «За служение Омской области» II степени.

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены Юрий Чащин, Юлия Афаунова, Сергей Дроздов, Юрий Бондаренко, Дмитрий Зорькин, Евгений Рабиновчи и Анатолий Евланов.

Сотрудников отрасли наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами Губернатора и Законодательного Собрания Омской области, Администрации города Омска, регионального Министерства экономики и Омского городского Совета.

Фото: Правительство Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Концерт#Концертный зал#Награждение#Экономическое развитие#Торговля
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