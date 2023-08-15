В Концертом зале прошла церемония чествования работников сферы торговли

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
На церемонию были приглашены ветераны торговой отросли, работники строительных предприятий, представители власти и общественники. К присутствующим обратился Глава региона Виталий Хоценко.
«В сфере торговли и общественного питания в Омской области трудятся более 150 тысяч человек. На долю этого важного сектора приходится более трети от общего оборота всех отраслей экономики, более 20% объемов налоговых поступлений в областной бюджет. Это результат вашей работы на благо региона», — подчеркнул врио губернатора.
Хоценко также отметил важную деятельность Союза организации торговли, который в этом году отмечает свое 30-летие. Лидер этой организации Борис Сватков был торжественно награжден знаком отличия «За служение Омской области» II степени.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены Юрий Чащин, Юлия Афаунова, Сергей Дроздов, Юрий Бондаренко, Дмитрий Зорькин, Евгений Рабиновчи и Анатолий Евланов.
Сотрудников отрасли наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами Губернатора и Законодательного Собрания Омской области, Администрации города Омска, регионального Министерства экономики и Омского городского Совета.