В Ижевске прооперировали школьницу, которая выпрыгнула в окно и спаслась от педофила

По словам Пинчук, операция прошла хорошо, и девочка уже пришла в сознание. Ее поместили в реанимацию, а утром ее переведут в отделение нейрохирургии. Медики продолжают следить за состоянием пострадавшей. В ближайшие несколько дней ей предстоит повторная операция, пишет 360tv.ru.