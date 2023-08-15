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В Ижевске прооперировали школьницу, которая выпрыгнула в окно и спаслась от педофила

15 августа 2023, 19:06
Школьница из Ижевска, которая получила травмы после прыжка из окна квартиры 34-летнего педофила, успешно перенесла операцию. Об этом информировала Эльвира Пинчук, заместитель председателя правительства Удмуртии, в своем Telegram-канале.

По словам Пинчук, операция прошла хорошо, и девочка уже пришла в сознание. Ее поместили в реанимацию, а утром ее переведут в отделение нейрохирургии. Медики продолжают следить за состоянием пострадавшей. В ближайшие несколько дней ей предстоит повторная операция, пишет 360tv.ru.

Школьница пришла в гости к знакомому мужчине вечером 12 августа. Позднее ее обнаружили под окнами многоквартирного дома. Из-за домогательств педофила она прыгнула с четвертого этажа.

В результате происшествия правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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