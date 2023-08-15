В Ижевске прооперировали школьницу, которая выпрыгнула в окно и спаслась от педофила

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
По словам Пинчук, операция прошла хорошо, и девочка уже пришла в сознание. Ее поместили в реанимацию, а утром ее переведут в отделение нейрохирургии. Медики продолжают следить за состоянием пострадавшей. В ближайшие несколько дней ей предстоит повторная операция, пишет 360tv.ru.
Школьница пришла в гости к знакомому мужчине вечером 12 августа. Позднее ее обнаружили под окнами многоквартирного дома. Из-за домогательств педофила она прыгнула с четвертого этажа.
В результате происшествия правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.