В ХМАО на Талинском месторождении в процессе работ ООО «Пакер Сервис» случилось ЧП

Сейчас следствие занимается установлением причины происшествия. Из сотрудников окружной администрации, спецслужб, ООО «Пакер Сервис» и «Няганьнефти» сформирована рабочая группа. По уточненным данным, в результате аварии есть погибшие. Шесть человек были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.