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В ХМАО на Талинском месторождении в процессе работ ООО «Пакер Сервис» случилось ЧП

В ХМАО на Талинском месторождении в процессе работ ООО «Пакер Сервис» случилось ЧП

15 августа 2023, 13:23
Фото: 1MI
На Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) во время проведения подземного капремонта скважины взорвалось оборудование подрядчика — ООО «Пакер Сервис».

Компания «Пакер-Сервис» является одним из крупных подрядчиков нескольких нефтегазовых организаций. Специалисты проводят работы на целом ряде месторождений, пишет oilcapital.ru.

Оборудование ООО «Пакер Сервис» загорелось и взорвалось во время подготовительных работ к спуску гибкой трубы (ГНКТ).

Сейчас следствие занимается установлением причины происшествия. Из сотрудников окружной администрации, спецслужб, ООО «Пакер Сервис» и «Няганьнефти» сформирована рабочая группа. По уточненным данным, в результате аварии есть погибшие. Шесть человек были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.

Разработку Талинского месторождения осуществляет компания «Няганьнефть».

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