В ХМАО на Талинском месторождении в процессе работ ООО «Пакер Сервис» случилось ЧП

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Компания «Пакер-Сервис» является одним из крупных подрядчиков нескольких нефтегазовых организаций. Специалисты проводят работы на целом ряде месторождений, пишет oilcapital.ru.
Оборудование ООО «Пакер Сервис» загорелось и взорвалось во время подготовительных работ к спуску гибкой трубы (ГНКТ).
Сейчас следствие занимается установлением причины происшествия. Из сотрудников окружной администрации, спецслужб, ООО «Пакер Сервис» и «Няганьнефти» сформирована рабочая группа. По уточненным данным, в результате аварии есть погибшие. Шесть человек были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии.
Разработку Талинского месторождения осуществляет компания «Няганьнефть».