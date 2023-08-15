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Published Сегодня, 04:06

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Updated Сегодня, 04:09

иллюстрация

Умолчал о доходах. Омская прокуратура добилась отставки депутата сельского поселения

15 августа 2023, 04:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура добилась отставки депутата поселения, умолчавшего о доходах

Совет сельского поселения лишил его депутатских полномочий вскоре после внесения прорурского представления.

В прокуратуре Омской области рассказали о досрочном прекращении полномочий депутата Совета сельского поселения Кормиловского муниципального района. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, он допустил нарушение требования антикоррупционного законодательства.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, депутат Совета сельского поселения Кормиловского района не предоставил декларацию о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошлый год. Народный избранник находился на посту после этого еще какое-то время.

В дело пришлось вмешаться представителям ведомства. Кормиловский прокурор внес представление в Совет сельского поселения. По итогу рассмотрения оно было удовлетворено. Депутатские полномочия нарушителя прекращены. Он досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Ранее Город55 писал о главе Атирского сельского поселения (Тарский район) Ивана Кириллова. Его досрочно отправили в отставку из-за того, что он не предоставил сведения о недвижимом имуществе на сумму больше 2,5 млн рублей.

Главу поселения Омской области досрочно отправили в отставку из-за утраты доверия
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Политика#Происшествия#Депутат#Прокуратура Омской области#Декларации о доходах
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