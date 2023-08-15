Угроза обмеления. В Омской области Иртыш вновь опустится до критических отметок

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что Иртыш вновь может опуститься до критически низких отметок. Это опасное явление называется «низкая межень».
Уровень воды в реке может составить 210 см над нулем поста. По данным экспертов, понижение случится в районе поселка Черлак в пятницу, 18 августа.
Ранее уровень воды в Иртыше падал до 208 см. Обмеление реки произошло в начале августа в месте недалеко от того же рабочего поселка, где вода может опуститься вновь.
К слову, из-за низкого уровня воды в Иртыше в прошлом месяце на территории Омска баржа с углем села на мель.