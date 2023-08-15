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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

иллюстрация

Угроза обмеления. В Омской области Иртыш вновь опустится до критических отметок

15 августа 2023, 06:32
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области уровень воды в Иртыше снова опустится до опасных отметок

Предположительно, это произойдет в конце недели.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что Иртыш вновь может опуститься до критически низких отметок. Это опасное явление называется «низкая межень».

Уровень воды в реке может составить 210 см над нулем поста. По данным экспертов, понижение случится в районе поселка Черлак в пятницу, 18 августа.

Ранее уровень воды в Иртыше падал до 208 см. Обмеление реки произошло в начале августа в месте недалеко от того же рабочего поселка, где вода может опуститься вновь.

К слову, из-за низкого уровня воды в Иртыше в прошлом месяце на территории Омска баржа с углем села на мель.

Уровень воды в некоторых районах Иртыша достиг опасно низкой отметки
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В Омске из-за падения уровня воды в Иртыше на мель села баржа с углем
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Экология#Река Иртыш#Обмеление Иртыша#Обь-Иртышское УГМС
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