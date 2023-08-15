Судимый местный житель оказался владельцем АЗС в Махачкале

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
По информации источника, этот человек продавал сжиженный газ без соответствующих разрешений и получил прибыль в размере не менее 1,3 миллиона рублей, пишет ФедералПресс.
Результатом расследования стало обнаружение того, что владельцем АЗС оказался уже судимый 39-летний местный житель. В 2016 году он также нарушал правила своей деятельности.
Взрыв произошел 14 августа, в результате пострадали более ста человек, а 30 погибли. Во всей республике объявлен день траура, а в Кумторкалинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.