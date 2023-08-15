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Published Сегодня, 07:24

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Updated Сегодня, 07:26

Судимый местный житель оказался владельцем АЗС в Махачкале

15 августа 2023, 07:24
В Дагестане был объявлен день траура после взрыва на АЗС «Нафта-24». Как выяснилось, владелец заправки ранее привлекался за нарушение правил работы.

По информации источника, этот человек продавал сжиженный газ без соответствующих разрешений и получил прибыль в размере не менее 1,3 миллиона рублей, пишет ФедералПресс.

Результатом расследования стало обнаружение того, что владельцем АЗС оказался уже судимый 39-летний местный житель. В 2016 году он также нарушал правила своей деятельности.

Взрыв произошел 14 августа, в результате пострадали более ста человек, а 30 погибли. Во всей республике объявлен день траура, а в Кумторкалинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

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