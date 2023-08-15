Сотрудница полиции получила удары от пьяной матери в поселке Тазовский

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была недовольна действиями инспектора, который заботился о правах ее детей. В результате, она напала на представительницу полиции, нанеся ей удары по лицу и голове, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел 3 августа в поселке Тазовский. Следствие в настоящее время выясняет все обстоятельства происшествия и планирует дать самую строгую законную оценку действиям женщины. За совершенные противоправные действия грозит тюремное наказание.