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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:28

Сотрудница полиции получила удары от пьяной матери в поселке Тазовский

15 августа 2023, 07:26
В небольшом поселке Тазовский произошел конфликт с участием инспектора по делам несовершеннолетних и пьяной матери, воспитывающей малолетних детей.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была недовольна действиями инспектора, который заботился о правах ее детей. В результате, она напала на представительницу полиции, нанеся ей удары по лицу и голове, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел 3 августа в поселке Тазовский. Следствие в настоящее время выясняет все обстоятельства происшествия и планирует дать самую строгую законную оценку действиям женщины. За совершенные противоправные действия грозит тюремное наказание.

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