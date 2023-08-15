«Собаку избивают кнутом и держат голодом». Омичи пожаловались на семью живодеров

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на семью живодеров. По словам женщины, во дворе одного из частных домов на улице 2-я Ломоносова в Ленинском округе издеваются над собакой.
«Мало того что держат собаку голодом и без воды — это на их совести. Но их дети, если можно их назвать детьми, конечно, ежедневно избивают кнутом привязанную собаку. Она даже лаять не может, ни убежать, извивается от боли. И это происходит много раз в день, ежедневно. Дети так развлекаются. С каких пор это нормально?», — сообщила омичка Людмила.
Омичка также поделилась видео с редакцией:
Ранее Город55 рассказывал, что пьяный омич выбросил щенка с четвертого этажа. На допросе мужчина рассказал, что собака прожила с ним только три дня. Щенок, в силу возраста и воспитания, не был адаптирован для проживания в квартире.