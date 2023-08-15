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«Собаку избивают кнутом и держат голодом». Омичи пожаловались на семью живодеров

15 августа 2023, 08:44
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Жители Омска рассказали о семье живодеров, избивающих собаку во дворе дома

По словам очевидцев, над животным издеваются ежедневно.

В редакцию Города55 обратилась омичка с жалобой на семью живодеров. По словам женщины, во дворе одного из частных домов на улице 2-я Ломоносова в Ленинском округе издеваются над собакой.

«Мало того что держат собаку голодом и без воды — это на их совести. Но их дети, если можно их назвать детьми, конечно, ежедневно избивают кнутом привязанную собаку. Она даже лаять не может, ни убежать, извивается от боли. И это происходит много раз в день, ежедневно. Дети так развлекаются. С каких пор это нормально?», — сообщила омичка Людмила.

Омичка также поделилась видео с редакцией:

Ранее Город55 рассказывал, что пьяный омич выбросил щенка с четвертого этажа. На допросе мужчина рассказал, что собака прожила с ним только три дня. Щенок, в силу возраста и воспитания, не был адаптирован для проживания в квартире.

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#Евгений Игишев#Животные#Омск#Происшествия#Жестокое обращение с животными#Общество#Омская область#Видео
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