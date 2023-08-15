Работали под дождем. В Омске загорелся двухэтажный склад в Центральном округе

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Вчера, 14 августа, в Центральном округе произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 101. Огонь охватил двухэтажное складское помещение по улице 22 Партсъезда.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, спустя 50 минут сотрудникам ведомства удалось локализовать пожар. На место выезжали 38 человек, было задействовано десять спецмашин. Судя по опубликованному видео, рабочим пришлось работать под дождем.
Площадь пожара составила 250 кв м. Представители МЧС не допустили распространения огня благодаря слаженной работе. Теперь специалистам предстоит выяснить причину, по которой случилось возгорание.
Напомним, не так давно в центре Омска произошел пожар в здании на улице Ленина. Известно, что там располагается ресторан. Очаг возгорания оказался в подвальном помещении. Обошлось без пострадавших.