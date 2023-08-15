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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:15

иллюстрация

Работали под дождем. В Омске загорелся двухэтажный склад в Центральном округе

15 августа 2023, 05:13
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске загорелся двухэтажный склад в Центральном округе

На локализацию пожара потребовалось около часа.

Вчера, 14 августа, в Центральном округе произошел крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 101. Огонь охватил двухэтажное складское помещение по улице 22 Партсъезда.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, спустя 50 минут сотрудникам ведомства удалось локализовать пожар. На место выезжали 38 человек, было задействовано десять спецмашин. Судя по опубликованному видео, рабочим пришлось работать под дождем.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

Площадь пожара составила 250 кв м. Представители МЧС не допустили распространения огня благодаря слаженной работе. Теперь специалистам предстоит выяснить причину, по которой случилось возгорание.

Напомним, не так давно в центре Омска произошел пожар в здании на улице Ленина. Известно, что там располагается ресторан. Очаг возгорания оказался в подвальном помещении. Обошлось без пострадавших.

Один из ресторанов в центре Омска закрылся после пожара на Ленина
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#Пожары#Пожары в Омской области#Склад#ГУ МЧС по Омской области#Видео
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