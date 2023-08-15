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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Психолог рассказала, как пробудить в ребёнке охоту к учебе после каникул

15 августа 2023, 15:03
Многие родители задаются вопросом, как пробудить интерес к учебе у своего ребёнка после летних каникул. Ответ на этот вопрос может быть найден в пяти советах, которые предлагает психотерапевт Анна Гусева.

Во-первых, не нужно отбирать у детей гаджеты, так как с их помощью можно применять различные образовательные программы. Кроме того, по мнению Гусевой, родители могут использовать гаджеты для общения с детьми и обсуждения прочитанного или просмотренного материала. Рекомендуется также использовать аудиокниги, пишет RuNews24.ru.

Во-вторых, показывайте своему ребёнку, как вы любили учиться. Просмотр фотографий и фотоальбомов, где вы были счастливы во время учёбы, может помочь передать ребёнку положительное отношение к школе и знаниям.

Третий совет Гусевой заключается в том, что нельзя критиковать ребёнка за плохие оценки или не выполненное домашнее задание. Лучше обсудить с ним причины этих неудач и понять, что его интересует и как можно помочь ему в учёбе. Важно помнить, что дети постепенно становятся более самостоятельными и контроль со стороны родителей может быть неэффективным.

Четвёртый совет психолога — не стоит торопить ребёнка в выполнении заданий или сравнивать его с другими детьми. Каждый человек имеет свой темп работы, и важно уважать его. Также полезно планировать каждое дело вместе с ребёнком и вести домашний дневник.

Наконец, Гусева предлагает дать ребёнку небольшие, но важные задания по дому, чтобы он почувствовал себя ответственным. Например, можно поручить ему следить за порядком в своей комнате или заботиться о растениях. Это поможет ребёнку осознать свой новый статус школьника и развить самостоятельность.

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