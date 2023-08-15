Психолог рассказала, как пробудить в ребёнке охоту к учебе после каникул

Третий совет Гусевой заключается в том, что нельзя критиковать ребёнка за плохие оценки или не выполненное домашнее задание. Лучше обсудить с ним причины этих неудач и понять, что его интересует и как можно помочь ему в учёбе. Важно помнить, что дети постепенно становятся более самостоятельными и контроль со стороны родителей может быть неэффективным.