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Привыкаем. В Омской области вновь объявлен режим «черного неба»

15 августа 2023, 02:31
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области вновь объявлен режим «черного неба»

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В Обь-Иртышском УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Предположительно, он продлится до 11 часов 15 августа.

До этого времени вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе из-за безветренной погоды. Режим «черного неба» (именно так его прозвали местные жители) ввели не только на территории Омска, но и его области.

Отметим, что его объявляют в регионе на протяжении почти трех недель. Ранее министр экологии и природных ресурсов Омской области Илья Лобов говорил, что местным жителям не стоит беспокоиться по поводу выбросов. Данное заявление глава ведомства делал на фоне информации о превышенном содержании хлорида водорода в городе.

Последние данные минприроды свидетельствуют о том, что в воскресенье, 13 августа, в Кировском округе, на ул. Енисейская, ½, было превышено содержание метантиолов (по метилмеркаптану) в 1.4 раза. Также в СНТ «Север» (п. Николаевка) зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1,2 раза и метантиолов (по метилмеркаптану) в 1,1 раза.

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#Алина Ясинская#Экология#Выбросы#Примеси#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Новости#Омская область#Омск
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