Привыкаем. В Омской области вновь объявлен режим «черного неба»

Последние данные минприроды свидетельствуют о том, что в воскресенье, 13 августа, в Кировском округе, на ул. Енисейская, ½, было превышено содержание метантиолов (по метилмеркаптану) в 1.4 раза. Также в СНТ «Север» (п. Николаевка) зафиксировали превышение ПДК сероводорода в 1,2 раза и метантиолов (по метилмеркаптану) в 1,1 раза.