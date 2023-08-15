Президент России исполнил мечту школьницы из Новгородской области

Рассказав о своем увлечении космосом президенту, она подарила Владимиру Путину книгу о своей Родине — городе Старая Русса. Глава государства не оставил без внимания этот подарок школьницы и решил исполнить ее мечту: путешествие на еще один космодром, на этот раз «Восточный». Так 11 августа 2023 года в Амурской области с космодрома «Восточный» состоялся запуск уникального космического аппарата «Луна-25», созданного корпорацией «Роскосмос». На корабле нанесен логотип президентской платформы «Россия — страна возможностей», которой 22 мая 2023 года исполнилось 5 лет.