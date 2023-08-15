Президент России исполнил мечту школьницы из Новгородской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На четвертом заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло в июле, Дарья Арсеньева рассказала Владимиру Путину о том, что после участия в Национальной технологической олимпиаде ее стал интересовать космос. У нее появилась мечта — увидеть настоящих космонавтов и побывать на космодроме «Байконур».
Спустя год после победы в олимпиаде, школьницу пригласили в состав делегации от Новгородской области и она полетела на знаменитый космодром. Там девочка исполнила сразу две мечты: увидела космонавтов вживую и наблюдала, как в происходит запуск ракеты «Союз-МС 22». Позже один из членов экипажа побывал в родном городе Даши, где она смогла поговорить с ним и пожать руку.
Рассказав о своем увлечении космосом президенту, она подарила Владимиру Путину книгу о своей Родине — городе Старая Русса. Глава государства не оставил без внимания этот подарок школьницы и решил исполнить ее мечту: путешествие на еще один космодром, на этот раз «Восточный». Так 11 августа 2023 года в Амурской области с космодрома «Восточный» состоялся запуск уникального космического аппарата «Луна-25», созданного корпорацией «Роскосмос». На корабле нанесен логотип президентской платформы «Россия — страна возможностей», которой 22 мая 2023 года исполнилось 5 лет.
«Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции. Космодром „Восточный“ очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать. Я очень благодарна Владимиру Владимировичу Путину, платформе „Россия — страна возможностей“, Роскосмосу, что осуществили мою мечту побывать здесь», — рассказала Дарья.
Девочка также добавила, что больше всего ее впечатлили стартовая площадка и новейшие технологии космодрома.
Помимо запоминающегося путешествия, школьница получила в подарок от президента страны тематические книги с автографом первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» им. С. П. Королева, мягкую игрушку госкорпорации «Роскосмос», шевроны, значки и рюкзак.
Памятные подарки сделал Дарье и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он вручил ей макет ракеты «Союз», памятную медаль участника запуска станции «Луна-25», а также пригласил в будущем попробовать свои силы в отряде космонавтов.
В 2021 2022 году Дарья Арсеньева стала победительницей Национальной технологической олимпиады Junior в сфере «Технологии и космос». Она является активистом Кружкового движения НТИ, Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», победила в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям и в финале олимпиады «Мудрый Шаг».
Однако школьница интересуется не только наукой — Дарья получает дополнительное образование в Школе искусств им. С. В. Рахманинова по специальности «Хореография» и принимает активное участие в общественной жизни своего города.