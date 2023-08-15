Пожар и взрыв в Махачкале: следователи выдвинули несколько версий

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
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Updated Сегодня, 19:18
Пожар начался вечером в понедельник, 14 августа, на станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке Кулинской улицы и федерального шоссе Махачкалы. Пламя затем перекинулось на склад, где, предположительно, хранились воспламеняющиеся удобрения. Когда огонь достиг химических веществ, произошел взрыв, который привел к гибели и ранениям людей, а также повреждению близлежащих зданий, автозаправочной станции и проезжающих автомобилей. Об этом пишет 360tv.ru.
Следствие возбудило уголовное дело по факту предоставления неприемлемых услуг без соблюдения требований безопасности, что привело к смерти двух и более лиц. Окончательные выводы о причинах происшествия будут сделаны на основе результатов экспертизы и дальнейшего расследования.
По данным СМИ, на арендованном складе, расположенном на территории автосервиса, было хранилище с около 100 тоннами селитры без соответствующих разрешений. Владелец удобрений первоначально был объявлен в розыск, а затем задержан. Как стало известно, этот человек уже ранее привлекал внимание правоохранительных органов и неоднократно представал перед судом. Его магазин по продаже удобрений работал в Махачкале несколько лет.
В результате пожара и взрыва погибли 35 человек, включая двоих детей. Более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. В больницах находятся 64 человека, из которых 17 будут отправлены лечиться в московские больницы.