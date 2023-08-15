Пожар и взрыв в Махачкале: следователи выдвинули несколько версий

По данным СМИ, на арендованном складе, расположенном на территории автосервиса, было хранилище с около 100 тоннами селитры без соответствующих разрешений. Владелец удобрений первоначально был объявлен в розыск, а затем задержан. Как стало известно, этот человек уже ранее привлекал внимание правоохранительных органов и неоднократно представал перед судом. Его магазин по продаже удобрений работал в Махачкале несколько лет.