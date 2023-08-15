Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу

В пресс-службе регионального УМВД рассказали о том, что 57-летний грибник, который уехал в лес на зеленом велосипеде, нашелся. У него получилось выйти на связь вчера, 14 августа, примерно в 13 часов. Через три часа после звонка он уже находился с поисковым отрядом.