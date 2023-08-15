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иллюстрация

Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу

15 августа 2023, 08:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области нашли 57-летнего грибника, заблудившегося в лесу

Мужчина провел ночь в глуши северного леса и утром смог выйти на знакомую тропу.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали о том, что 57-летний грибник, который уехал в лес на зеленом велосипеде, нашелся. У него получилось выйти на связь вчера, 14 августа, примерно в 13 часов. Через три часа после звонка он уже находился с поисковым отрядом.

Житель поселка Муромцево рассказал, что заблудился и провел ночь в лесу. Утром он вышел по своим следами на место, где была сотовая связь, и позвонил домой. Сельчанин немного замерз ночью и почти не спал, рассказал он сотрудникам УМВД. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Полицейские доставили его домой к супруге, которая забила тревогу вечером 13 августа, когда ее муж не вернулся из леса домой. Мужчине посоветовали ходить только по знакомым путям и дорогам.

Известно, что поисками мужчины занимались не только сотрудники полиции, но и работники районной администрации, лесного хозяйства, охотинспекторы, волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» и местные жители.

В Омской области со вчерашнего дня ищут пожилого грибника на зеленом велосипеде
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омская область#Общество#Пропал человек#Пропал мужчина#Лиза Алерт#УМВД Омской области#Грибник
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