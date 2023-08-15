Почти не спал и замерз. Под Омском нашли пожилого грибника, заблудившегося в лесу

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В пресс-службе регионального УМВД рассказали о том, что 57-летний грибник, который уехал в лес на зеленом велосипеде, нашелся. У него получилось выйти на связь вчера, 14 августа, примерно в 13 часов. Через три часа после звонка он уже находился с поисковым отрядом.
Житель поселка Муромцево рассказал, что заблудился и провел ночь в лесу. Утром он вышел по своим следами на место, где была сотовая связь, и позвонил домой. Сельчанин немного замерз ночью и почти не спал, рассказал он сотрудникам УМВД. Его состояние оценивают как удовлетворительное.
Полицейские доставили его домой к супруге, которая забила тревогу вечером 13 августа, когда ее муж не вернулся из леса домой. Мужчине посоветовали ходить только по знакомым путям и дорогам.
Известно, что поисками мужчины занимались не только сотрудники полиции, но и работники районной администрации, лесного хозяйства, охотинспекторы, волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» и местные жители.