Озвучены итоги встречи Виталия Хоценко с бизнес-объединениями Омской области

Один из первых вопросов, который обозначили участники встречи, был связан с необходимостью информирования о важных стратегических проектах, запланированных Правительством. Глава региона отметил, что у области есть хорошие условия для экономического роста и есть направления, по которым возможны прорывные результаты. Среди них промышленность, сельское хозяйство и логистика.