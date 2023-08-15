Озвучены итоги встречи Виталия Хоценко с бизнес-объединениями Омской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
На встрече в областном конгресс-холле обсудили ключевые стратегические проекты, программы развития, которые планирует реализовать Правительство области в ближайшей перспективе, возможности сотрудничества инвесторов и региональных субъектов малого и среднего предпринимательства и другие вопросы, направленные на развитие Омской области.
Виталий Хоценко отметил, что в сфере предпринимательства работают более трети всех занятых в экономике региона — почти 300 тысяч человек. За прошлый год это число выросло на 9%.
«Добросовестно ведя свое дело, вы помогаете развивать региональную экономику, помогаете экономике страны. Для меня важно, чтобы бизнес в Омской области работал стабильно, чтобы у предпринимателей всегда была возможность реализовывать новые идеи», — подчеркнул Хоценко.
Врио губернатора также отметил, что региональная власть настроена на конструктивный диалог с бизнесом и готова всячески содействовать работе этого сектора экономики.
Один из первых вопросов, который обозначили участники встречи, был связан с необходимостью информирования о важных стратегических проектах, запланированных Правительством. Глава региона отметил, что у области есть хорошие условия для экономического роста и есть направления, по которым возможны прорывные результаты. Среди них промышленность, сельское хозяйство и логистика.
Также сегодня были рассмотрены вопросы поддержки инновационного предпринимательства, создание регионального центра по разработке беспилотных авиационных систем и возможность включения выпускаемых медицинских приборов омского производства в список закупок Гособоронзаказа.
В завершении встречи руководству профильных министерств и ведомств было поручено взять в проработку каждый конструктивный вопрос из тех, что задали представители бизнес-объединений, обеспечить им «зеленый» свет в решении обозначенных проблем.