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Омский радиозавод Попова запланировал капремонт одного из своих корпусов

Омский радиозавод Попова запланировал капремонт одного из своих корпусов

15 августа 2023, 10:41
Фото: Яндекс Карты
Обновить решили сборочно-монтажный участок предприятия.

Радиозавод имени Попова собирается капитально отремонтировать помещения корпуса № 1 на улице 10 лет Октября. Здесь находится сборочно-монтажное производство. Как стало известно Городу55, проект капремонта получил положительное заключение госэкспертизы.

Проектную документацию для завода разработало общество с ограниченной ответственностью «Новые системы связи». Омская компания специализируется на деятельности в области связи на базе проводных технологий. Директор и учредитель «Новых систем связи» — Сергей Нестерович. По итогам прошлого года выручка компании составила 65,1 млн рублей, увеличившись на 37%.

Напомним, что в мае этого года Город55 писал, что контрольный пакет акций радиозавода Попова перешел в паевой фонд «Инвестиционный траст»: 68% всех акций находятся в доверительном управлении «РСХБ Управление активами». Такие фонды могут использоваться, чтобы спасти актив от рейдерского захвата, получить преимущество при начислении налогов, повысить ликвидность активов или привлечь дополнительные инвестиции.

Бывший акционер радиозавода имени Попова стал совладельцем ряда фирм по всей Сибири
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#Юлия Истомина#Радиозавод имени Попова#Радиозавод#Капремонт#Производство#Город#Бизнес#Новости#Омск
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