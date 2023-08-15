Омский радиозавод Попова запланировал капремонт одного из своих корпусов

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Радиозавод имени Попова собирается капитально отремонтировать помещения корпуса № 1 на улице 10 лет Октября. Здесь находится сборочно-монтажное производство. Как стало известно Городу55, проект капремонта получил положительное заключение госэкспертизы.
Проектную документацию для завода разработало общество с ограниченной ответственностью «Новые системы связи». Омская компания специализируется на деятельности в области связи на базе проводных технологий. Директор и учредитель «Новых систем связи» — Сергей Нестерович. По итогам прошлого года выручка компании составила 65,1 млн рублей, увеличившись на 37%.
Напомним, что в мае этого года Город55 писал, что контрольный пакет акций радиозавода Попова перешел в паевой фонд «Инвестиционный траст»: 68% всех акций находятся в доверительном управлении «РСХБ Управление активами». Такие фонды могут использоваться, чтобы спасти актив от рейдерского захвата, получить преимущество при начислении налогов, повысить ликвидность активов или привлечь дополнительные инвестиции.