Омский радиозавод Попова запланировал капремонт одного из своих корпусов

Напомним, что в мае этого года Город55 писал, что контрольный пакет акций радиозавода Попова перешел в паевой фонд «Инвестиционный траст»: 68% всех акций находятся в доверительном управлении «РСХБ Управление активами». Такие фонды могут использоваться, чтобы спасти актив от рейдерского захвата, получить преимущество при начислении налогов, повысить ликвидность активов или привлечь дополнительные инвестиции.