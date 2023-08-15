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иллюстрация

Омский «Авангард» выразил соболезнования родным умершего хоккеиста Родиона Амирова

15 августа 2023, 03:11
Фото: Город55
иллюстрация
Молодой спортсмен до последнего боролся с тяжелой болезнью.

Вчера, 14 августа, скончался 21-летний хоккеист Родион Амиров. Он играл за уфимский «Салават Юлаев». Омский клуб «Авангард» сделал пост, посвященный спортсмену. «Ястребы» принесли соболезнования родным и близким Родиона и назвали его одним из самых мужественных молодых хоккеистов.

«Два года он боролся с жуткой болезнью, которая, к сожалению, оказалась сильнее», — написано у клуба в телеграм-канале.

Напомним, что у Родина диагностировали опухоль головного мозга. Даже на больничном он, учитывая рекомендации врачей, регулярно выходил на лед тренироваться. «Авангард» ранее записывал видео в поддержку молодого человека, что очень приободрило его.

Город55 выражает соболезнования родным и близким Родиона.

Омский «Авангард» поддержал Родиона Амирова, у которого нашли опухоль мозга
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#ХК Авангард#Спорт#Происшествия#Хоккей#Болезнь
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