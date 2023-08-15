Омский «Авангард» выразил соболезнования родным умершего хоккеиста Родиона Амирова

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Вчера, 14 августа, скончался 21-летний хоккеист Родион Амиров. Он играл за уфимский «Салават Юлаев». Омский клуб «Авангард» сделал пост, посвященный спортсмену. «Ястребы» принесли соболезнования родным и близким Родиона и назвали его одним из самых мужественных молодых хоккеистов.
«Два года он боролся с жуткой болезнью, которая, к сожалению, оказалась сильнее», — написано у клуба в телеграм-канале.
Напомним, что у Родина диагностировали опухоль головного мозга. Даже на больничном он, учитывая рекомендации врачей, регулярно выходил на лед тренироваться. «Авангард» ранее записывал видео в поддержку молодого человека, что очень приободрило его.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Родиона.