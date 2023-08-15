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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

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Омичам объявили о новой величине ключевой ставки

15 августа 2023, 08:14
Фото: Midjourney
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В России ключевую ставку резко подняли до 12%

В последний раз показатель незначительно вырос меньше месяца назад.

Банк России принял решение повысить основную процентную ставку на 350 базисных пунктов, достигнув уровня в 12% годовых. Это решение было принято для снижения рисков, связанных с сохранением стабильности цен, отметили в пресс-службе Омского отделения Банка России.

Отмечается, что к 7 августа годовая инфляция достигла 4,4%. При этом темпы роста цен продолжают ускоряться. Средний прирост цен за последние три месяца составил 7,6% годовых, учитывая сезонные факторы. Базовая инфляция также выросла до 7,1%.

Увеличение внутреннего спроса, превышающего возможности увеличения производства, сильно влияет на инфляционное давление и оказывает воздействие на курс рубля через увеличение импорта, отмечают Банке России. Это приводит к переносу ослабления рубля на цены и росту инфляционных ожиданий.

Если текущие темпы роста цен будут сохранены, это создаст значительный риск превышения инфляции относительно цели в 2024 году. Потому Центробанк решил поднять ключевую ставку, чтобы обеспечить такие денежно-кредитные условия и внутренний спрос, которые позволят вернуть инфляцию к уровню 4% в 2024 году и держать ее стабильной близко к этой отметке в будущем.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться вопрос о процентной ставке, состоится 15 сентября 2023 года. Предполагается, что до этого времени показатель ключевой ставки изменяться не будет.

Добавим, что в последний раз решение об изменении ключевой ставки принималось в конце июля. Тогда Банк России объявил об увеличении этого показателя до 8,5% годовых.

В Банке России объявили омичам новую величину ключевой ставки
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#Банк россии#Ключевая ставка#Инфляция#Рубль#Внутренний спрос#Денежно-кредитные условия#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область
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