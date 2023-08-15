Омичам объявили о новой величине ключевой ставки

Если текущие темпы роста цен будут сохранены, это создаст значительный риск превышения инфляции относительно цели в 2024 году. Потому Центробанк решил поднять ключевую ставку, чтобы обеспечить такие денежно-кредитные условия и внутренний спрос, которые позволят вернуть инфляцию к уровню 4% в 2024 году и держать ее стабильной близко к этой отметке в будущем.