Омичам объявили о новой величине ключевой ставки

Posted 15 августа 2023, 08:14
Published 15 августа 2023, 08:14
Modified 15 августа 2023, 08:16
Updated 15 августа 2023, 08:16
Банк России принял решение повысить основную процентную ставку на 350 базисных пунктов, достигнув уровня в 12% годовых. Это решение было принято для снижения рисков, связанных с сохранением стабильности цен, отметили в пресс-службе Омского отделения Банка России.
Отмечается, что к 7 августа годовая инфляция достигла 4,4%. При этом темпы роста цен продолжают ускоряться. Средний прирост цен за последние три месяца составил 7,6% годовых, учитывая сезонные факторы. Базовая инфляция также выросла до 7,1%.
Увеличение внутреннего спроса, превышающего возможности увеличения производства, сильно влияет на инфляционное давление и оказывает воздействие на курс рубля через увеличение импорта, отмечают Банке России. Это приводит к переносу ослабления рубля на цены и росту инфляционных ожиданий.
Если текущие темпы роста цен будут сохранены, это создаст значительный риск превышения инфляции относительно цели в 2024 году. Потому Центробанк решил поднять ключевую ставку, чтобы обеспечить такие денежно-кредитные условия и внутренний спрос, которые позволят вернуть инфляцию к уровню 4% в 2024 году и держать ее стабильной близко к этой отметке в будущем.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться вопрос о процентной ставке, состоится 15 сентября 2023 года. Предполагается, что до этого времени показатель ключевой ставки изменяться не будет.
Добавим, что в последний раз решение об изменении ключевой ставки принималось в конце июля. Тогда Банк России объявил об увеличении этого показателя до 8,5% годовых.
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