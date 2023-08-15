Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро

Полежаев вступил в должность губернатора Омской области 11 ноября 1991 года и сохранял свой пост в 1996, 1999, 2003 и 2007 годах и покинул его только в мае 2012 года. С 2012 по 2017 годы регионом руководил Виктор Назаров, а с 2017 до 2023 года — Александр Бурков. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы Омской области является Виталий Хоценко.