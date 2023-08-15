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Published Сегодня, 10:57

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Полежаев руководил регионом с 1991 по 2012 год

Нужны решения другого масштаба. Полежаев высказался об Иртыше и омском метро

15 августа 2023, 10:57
Фото: Город55
Полежаев руководил регионом с 1991 по 2012 год

Леонид Полежаев назвал причины провальных строек в Омской области

Бывший губернатор причины неудач в регионе видит в руководителях Омской области, которые пришли ему на смену с 2012 года.

Бывший руководитель Омской области Леонид Полежаев высказался о проблемах Омской области. Текст обращения появился сегодня, 15 августа, на сайте регионального общественного фонда «Духовное наследие». Экс-губернатор причины неудач в регионе видит в руководителях Омской области, которые пришли ему на смену с 2012 года.

«Прошло 12 лет. Почему не заработал гидроузел и омичи не увидели полноводный Иртыш и почему не поехали в омском метро, — вопрос к руководителям Омской области, управлявшим регионом после мая 2012 года. Искать иные причины бессмысленно, нужно просто это признать», — написал Леонид Полежаев.

Также бывший глава области заметил, что для развития Омска необходимы незамедлительные действия как со стороны региональных властей, так и федеральных. Полежаев отметил, что украшать город парками и скверами нужно, но требуются решения иного масштаба.

Что касается обмеления Иртыша, то экс-губернатор предложил вернуться к довоенной схеме водопользования рекой в границах Омской области, то есть сезонным регулированием стока вод, посредством низконапорных платин.

Полежаев вступил в должность губернатора Омской области 11 ноября 1991 года и сохранял свой пост в 1996, 1999, 2003 и 2007 годах и покинул его только в мае 2012 года. С 2012 по 2017 годы регионом руководил Виктор Назаров, а с 2017 до 2023 года — Александр Бурков. В настоящее время временно исполняющим обязанности главы Омской области является Виталий Хоценко.

Ранее бывший губернатор Омской области рассказал о своем отношении к религии и объяснил, зачем строил храмы в регионе.

Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
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#Евгений Игишев#Леонид Полежаев#Губернатор#Метро#Красногорский гидроузел#Общество#Политика#Омск#Омская область
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