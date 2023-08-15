Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Согласно информации EADaily, радикальная группировка «Антифа» призвала к террористическим действиям против членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Эти призывы вызвали возмущение в обществе, и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер также выразил свою реакцию на них.
Известный политик из Баварии Андреас Юрка стал жертвой нападения. Он сообщил, что его избила группа молодых людей. Вечером на улице они спросили его: «Ты с плакатов?». Некоторые из нападавших, как утверждается, имеют мигрантское прошлое. Когда политик ответил положительно, нападавшие начали бить его деревянной палкой. Юрка получил сильные ушибы на лице и сломал лодыжку. Он считает, что причиной нападения стало возрастающее неприятие к его партии «Альтернатива для Германии».