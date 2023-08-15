Нападение на представителя «АдГ» в Баварии: подробности и последствия

Известный политик из Баварии Андреас Юрка стал жертвой нападения. Он сообщил, что его избила группа молодых людей. Вечером на улице они спросили его: «Ты с плакатов?». Некоторые из нападавших, как утверждается, имеют мигрантское прошлое. Когда политик ответил положительно, нападавшие начали бить его деревянной палкой. Юрка получил сильные ушибы на лице и сломал лодыжку. Он считает, что причиной нападения стало возрастающее неприятие к его партии «Альтернатива для Германии».