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Мост через реку Оша в Тарском районе за 90 млн рублей построит омская компания

15 августа 2023, 05:25
Фото: 1MI
Иллюстрация
Завершить строительные работы необходимо до 31 октября 2024 года.

Месяц назад администрация Орловского поселения Тарского района объявила торги на строительство железобетонного моста через реку Ошу. Накануне, 14 августа, местная администрация заключила контракт по максимальной (начальной) цене на выполнение этих работ с омской компанией «Профи Плюс».

Ее заявка оказалась единственной на торгах. За строительство нового моста на месте старого деревянного, который был в аварийном состоянии, «Профи Плюс» получит 90,2 млн рублей. Завершить строительство, согласно условиям контракта, нужно до 31 октября 2024 года. Хотя изначально для строителей был установлен срок до 25 августа следующего года.

Фото: zakupki.gov.ru

Отметим, что учредителем и директором «Профи Плюс» является Дмитрий Тятюшкин. Фирма, специализирующаяся на строительстве мостов и тоннелей, по итогам прошлого года получила выручку в 188,6 млн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.

С ноября 2021 года компания заключала контракты только с ФКУ «Сибуправтодор». В 2023 году «Профи Плюс» за 78,2 млн рублей будет выполнять капремонт водопропускной трубы на участке дороги Р-255 в Кемеровской области, и за 35 млн рублей — содержать искусственные мостовые сооружения на дорогах федерального значения.

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#Юлия Истомина#Мост#Строительство моста#Строительство#Подрядчик#Новости#Омская область#Тарский район
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