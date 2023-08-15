Мост через реку Оша в Тарском районе за 90 млн рублей построит омская компания

Ее заявка оказалась единственной на торгах. За строительство нового моста на месте старого деревянного, который был в аварийном состоянии, «Профи Плюс» получит 90,2 млн рублей. Завершить строительство, согласно условиям контракта, нужно до 31 октября 2024 года. Хотя изначально для строителей был установлен срок до 25 августа следующего года.