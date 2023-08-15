Мать вызвала скорую, но пятимесячного ребенка так и не смогли спасти в Петербурге

Согласно информации, 19-летняя матерь позвонила в скорую службу около 5:30 утра 15 августа на свою квартиру на улице Карбышева. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пятимесячного ребенка. Также в квартире присутствовал 23-летний отец ребенка. Предварительно стало известно, что родители уложили малыша спать 13 августа после чего провели вечер веселья, в ходе которого, как сообщается, они употребляли алкоголь.