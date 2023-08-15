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Мать вызвала скорую, но пятимесячного ребенка так и не смогли спасти в Петербурге

15 августа 2023, 07:32
В Выборгском районе Петербурга произошла трагическая ситуация, когда маленький ребенок умер во время ночной вечеринки его родителей.

Следующим утром пара обнаружила, что их сын скончался. В связи с этим случаем мать вызвала скорую помощь, а полиция была уведомлена об инциденте, пишет ФедералПресс.

Согласно информации, 19-летняя матерь позвонила в скорую службу около 5:30 утра 15 августа на свою квартиру на улице Карбышева. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть пятимесячного ребенка. Также в квартире присутствовал 23-летний отец ребенка. Предварительно стало известно, что родители уложили малыша спать 13 августа после чего провели вечер веселья, в ходе которого, как сообщается, они употребляли алкоголь.

Кроме этого, на семейной вечеринке, по информации, также присутствовали наркотики без назначения врача. По этому поводу составлены протоколы на обоих родителей.

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