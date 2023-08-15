Количество выбросов омского транспорта будут фиксировать с помощью новых технологий

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Вчера врио губернатора Виталий Хоценко провел первое заседание совета в обновленном составе. Федеральные эксперты, которые были привлечены, обсудили результаты работы, которая проводится в регионе и направлена на улучшение экологической обстановки.
Напомним, что основными задачами и обсуждаемыми вопросами по прежнему остаются: рекультивация свалок, перевод частного сектора с печного отопления на газовое, приобретение пассажирского транспорта на газомоторном топливе и экологическая модернизация производств. Также уделяется внимание проблеме выхлопов от автомобилей.
Так Данил Путятин, директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды, рассказал, что сейчас в рамках проекта «Чистый воздух» заключён госконтракт на проведение обследования потоков транспорта на дорогах Омска. Полученные данные будут обрабатываться с использованием современных способов: самообучаемых нейросетей и искусственного интеллекта.
После обследования будет составлено заключение о загрязнении города транспортом. На основе этих данных можно будет сократить количество выбросов выхлопных газов.
«Для снижения количества выхлопных газов необходимо прежде всего избавиться от пробок. Если транспорт будет меньше стоять на светофорах, то на перекрестках и вдоль оживленных улиц снизится количество опасных загрязняющих веществ в воздухе», — поделился министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
Также это обследование даст много аналитической информации, которая необходима для отслеживания динамики выбросов и эффективности проводимой экологической политики.
«В обязательном порядке будет оценена динамика изменения максимальных разовых и валовых выбросов, как совокупных, так и в разрезе отдельных приоритетных загрязняющих веществ. В соответствии с утвержденной дорожной картой актуализация расчетов по Омску должна быть завершена уже в декабре текущего года», — пояснил Даниил Путятин.
Напомним, что на вчерашнем заседании Рашид Исмаилов рассказал, что глава региона Виталий Хоценко полностью перезагрузил Общественно-экспертный экологический совет. Привлечение федеральных экспертов, которым занялся врио губернатора, позволит вывести работу региона над экологической ситуацией на принципиально новый уровень.