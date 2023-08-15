Количество выбросов омского транспорта будут фиксировать с помощью новых технологий

Напомним, что основными задачами и обсуждаемыми вопросами по прежнему остаются: рекультивация свалок, перевод частного сектора с печного отопления на газовое, приобретение пассажирского транспорта на газомоторном топливе и экологическая модернизация производств. Также уделяется внимание проблеме выхлопов от автомобилей.